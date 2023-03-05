Десятки истощённых кошек и собак нашли в захламлённой квартире умершей крымчанки
Десятки истощённых животных нашли в захламлённой квартире умершей жительницы Ялты
В захламлённой квартире умершей жительницы Ялты обнаружили десятки истощённых и грязных животных. Об этом пишет крымский телеграм-канал "Mash на волне".
Волонтёры пытаются пристроить десятки истощённых животных, найденных в захламлённой квартире умершей жительницы Ялты. Видео © Telegram / Mash на волне
Как рассказала волонтёр Татьяна, занимающаяся стерилизацией животных на юге полуострова, в квартире, помимо горы мусора, также оказались пять голубей в клетках, 16 собак и более 20 кошек, некоторые из которых к моменту прибытия зоозащитников были мертвы. Пришлось действовать быстро, потому что и другие животные были сильно истощены.
Первым делом выпустили птиц на волю. Собак согласились забрать волонтёры из "Ковчега", а кошек приютила сама Татьяна. Четверо из 16 усатых нашли себе приют в Ярославле и Белгородской области. Также к делу подключились волонтёры из Санкт-Петербурга и пообещали найти новый дом некоторым животным. В самой Ялте никто не горит желанием брать измождённых питомцев, однако Татьяна не теряет надежду найти им любящих хозяев.
Ранее Лайф рассказывал невероятную историю из Тюмени, где собака спасла жизнь местному жителю. Мужчина сильно напился и не заметил, как уснул прямо в сугробе, рискуя получить осложнения и даже умереть. Однако на помощь ему пришла собака, которая в это время гуляла с хозяином.
Telegram / Mash на волне