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5 марта, 12:47

Десятки истощённых кошек и собак нашли в захламлённой квартире умершей крымчанки

Десятки истощённых животных нашли в захламлённой квартире умершей жительницы Ялты

В захламлённой квартире умершей жительницы Ялты обнаружили десятки истощённых и грязных животных. Об этом пишет крымский телеграм-канал "Mash на волне".

Волонтёры пытаются пристроить десятки истощённых животных, найденных в захламлённой квартире умершей жительницы Ялты. Видео © Telegram / Mash на волне

Как рассказала волонтёр Татьяна, занимающаяся стерилизацией животных на юге полуострова, в квартире, помимо горы мусора, также оказались пять голубей в клетках, 16 собак и более 20 кошек, некоторые из которых к моменту прибытия зоозащитников были мертвы. Пришлось действовать быстро, потому что и другие животные были сильно истощены.

Первым делом выпустили птиц на волю. Собак согласились забрать волонтёры из "Ковчега", а кошек приютила сама Татьяна. Четверо из 16 усатых нашли себе приют в Ярославле и Белгородской области. Также к делу подключились волонтёры из Санкт-Петербурга и пообещали найти новый дом некоторым животным. В самой Ялте никто не горит желанием брать измождённых питомцев, однако Татьяна не теряет надежду найти им любящих хозяев.

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Обложка ©

Telegram / Mash на волне

Николь Вербер
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