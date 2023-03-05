Десятки истощённых кошек и собак нашли в захламлённой квартире умершей крымчанки

В захламлённой квартире умершей жительницы Ялты обнаружили десятки истощённых и грязных животных. Об этом пишет крымский телеграм-канал "Mash на волне".

Волонтёры пытаются пристроить десятки истощённых животных, найденных в захламлённой квартире умершей жительницы Ялты. Видео © Telegram / Mash на волне

Как рассказала волонтёр Татьяна, занимающаяся стерилизацией животных на юге полуострова, в квартире, помимо горы мусора, также оказались пять голубей в клетках, 16 собак и более 20 кошек, некоторые из которых к моменту прибытия зоозащитников были мертвы. Пришлось действовать быстро, потому что и другие животные были сильно истощены.

Первым делом выпустили птиц на волю. Собак согласились забрать волонтёры из "Ковчега", а кошек приютила сама Татьяна. Четверо из 16 усатых нашли себе приют в Ярославле и Белгородской области. Также к делу подключились волонтёры из Санкт-Петербурга и пообещали найти новый дом некоторым животным. В самой Ялте никто не горит желанием брать измождённых питомцев, однако Татьяна не теряет надежду найти им любящих хозяев.