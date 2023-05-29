Владельцы собак потребовали запретить продажи нового лекарства, которое отравляет питомцев

Владельцы собак требуют снять с продажи лекарство OkVet, призванное бороться с паразитами. Как рассказала SHOT Юлия — владелица американского булли Буча и мини-бультерьера Герды из подмосковной Дубны — продавец магазина "Четыре лапы" уверял её, что таблетки являются аналогом ушедшего из России "Бравекто".

Придя домой, девушка дала питомцам лекарство, однако через какое-то время заметила их ненормальное поведение: собаки шатались, не ориентировались в пространстве, не реагировали на голос, тяжело дышали, а после и вовсе стали биться в судорогах и пускать пену изо рта. Юлия сразу поехала в ветеринарную клинику, где Буча удалось откачать, а Герду пришлось ввести в искусственную кому, сейчас она приходит в себя.





Врачи рассказали Юлии, что уже зафиксировано несколько случаев отравлений OkVet и все они характеризуются схожими симптомами. Благо ни одна собака не погибла, однако девушка собирается написать заявление в полицию и требует с другими пострадавшими собачниками убрать с прилавков опасное лекарство.

Как утверждают представители OkVet, в данном случае нет ничего страшного, так как всего они успели продать 120 тысяч упаковок и только 60 собак имели подобные симптомы. Кроме того, Юлия, по их мнению, могла перепутать дозировку, а все противопоказания и побочные эффекты прописаны в инструкции. По словам же заведующего хирургическим отделением сети ветклиник "Дарвин" Александра Васильева, специалисты не рекомендуют препарат из-за недостатка клинических испытаний и большого количества побочных эффектов.