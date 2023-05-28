Во Владивостоке волонтёры нашли мужчину, жестоко избивавшего собаку в квартире

В одном из приморских пабликов появилось видео, как житель Владивостока избивает своего пса породы лабрадор, не смущаясь присутствия сожительницы и ребёнка. Волонтёр Наталья Норко заявила, что личность хозяина собаки установили и его получилось найти, но тот отказался от общения с зоозащитниками. Наталья утверждает, что мужчина — кинолог при МВД.

Житель Владивостока избивает собаку. Видео © Telegram / "Приморье | Онлайн"

В интервью "Газете.ru" она рассказала, что ролик в Cеть выложила сожительница мужчины, которая рассказывала, что их с ребёнком он якобы тоже бил неоднократно. От неё волонтёры узнали адрес проживания владельца собаки и, встретившись с ним, предложили выкупить у него собаку. Мужчина заявил, что волонтёры перепутали его с другим человеком, и скрылся в своём подъезде, попытки дозвониться до него не принесли результата — он сбрасывал звонки и блокировал номера. Впрочем, его данные выяснить удалось. По информации зоозащитников, мужчина работает при полиции в кинологическом центре острова Русский.

Волонтёр сообщила, что спустя 30 минут после встречи с хозяином собаки лабрадора вывел из подъезда незнакомый молодой мужчина, он представился заводчиком животного и обещал отвезти пса в клинику. Наталья обратила внимание на печальное состояние собаки — подворачивающиеся задние лапы и многочисленные гематомы.

"Заводчик на контакт не пошёл, обменяться данными отказался. Сказал, что будет сам разбираться и отвезёт собаку в клинику. Мы вечером проверяли, сказали, что собака в клинике была. Я работаю ветеринаром-ассистентом, собаку осмотрела: у неё слизистые опухшие и уже есть срок давности старых гематом, есть свежие. Видно, что собака запущена очень сильно. При этом даже задние лапы у неё подворачивались, хромали, с суставами проблема. Что с собакой на данный момент, мы не знаем, то есть мы только знаем, что заводчик забрал её", — уточнила Норко.

Полиция занялась проверкой заявления о жестоком обращении с животным, обстоятельства ситуации уточняются.