Блогер-живодёр избил беззащитного пса во время трансляции на Twitch
Треш-стример из Нижнего Тагила избил собаку в прямом эфире
Блогер из Нижнего Тагила избил собаку во время прямой трансляции на видеостриминговом сервисе Twitch и накликал на себя беду. Теперь треш-стримером заинтересовалась полиция, пишет SHOT.
Треш-стример из Нижнего Тагила избил собаку в прямом эфире. Видео © Telegram / SHOT
Живодёра зовут Булат, и он не первый раз колотит бедное животное всем на потеху. Ранее он уже измывался над беззащитной собакой за донаты и даже говорил, что может её убить — но лишь за очень щедрое вознаграждение.
На видео, которое попало в Сеть, мужчина с особой жестокостью нанёс хвостатому около двух десятков ударов, пока в конце ролика псу не удалось вырваться. Пользователи не поняли такого контента и потребовали наказать стримера. Теперь его выходки проверяют правоохранители.
Ранее Лайф рассказывал, как под Петербургом треш-стример убил в прямом эфире 13-летнюю школьницу. Вместе с подругой он позвал её в лес под предлогом провести интервью в необычном месте и основательно к нему подготовился, даже вырыл могилу. В итоге девочку забили молотком и закопали вместе с личными вещами.
Telegram / SHOT