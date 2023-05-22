Блогер-живодёр избил беззащитного пса во время трансляции на Twitch

Блогер из Нижнего Тагила избил собаку во время прямой трансляции на видеостриминговом сервисе Twitch и накликал на себя беду. Теперь треш-стримером заинтересовалась полиция, пишет SHOT.

Треш-стример из Нижнего Тагила избил собаку в прямом эфире. Видео © Telegram / SHOT

Живодёра зовут Булат, и он не первый раз колотит бедное животное всем на потеху. Ранее он уже измывался над беззащитной собакой за донаты и даже говорил, что может её убить — но лишь за очень щедрое вознаграждение.

На видео, которое попало в Сеть, мужчина с особой жестокостью нанёс хвостатому около двух десятков ударов, пока в конце ролика псу не удалось вырваться. Пользователи не поняли такого контента и потребовали наказать стримера. Теперь его выходки проверяют правоохранители.