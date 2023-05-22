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22 мая, 08:39

Блогер-живодёр избил беззащитного пса во время трансляции на Twitch

Треш-стример из Нижнего Тагила избил собаку в прямом эфире

Блогер из Нижнего Тагила избил собаку во время прямой трансляции на видеостриминговом сервисе Twitch и накликал на себя беду. Теперь треш-стримером заинтересовалась полиция, пишет SHOT.

Треш-стример из Нижнего Тагила избил собаку в прямом эфире. Видео © Telegram / SHOT

Живодёра зовут Булат, и он не первый раз колотит бедное животное всем на потеху. Ранее он уже измывался над беззащитной собакой за донаты и даже говорил, что может её убить — но лишь за очень щедрое вознаграждение.

На видео, которое попало в Сеть, мужчина с особой жестокостью нанёс хвостатому около двух десятков ударов, пока в конце ролика псу не удалось вырваться. Пользователи не поняли такого контента и потребовали наказать стримера. Теперь его выходки проверяют правоохранители.

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Ранее Лайф рассказывал, как под Петербургом треш-стример убил в прямом эфире 13-летнюю школьницу. Вместе с подругой он позвал её в лес под предлогом провести интервью в необычном месте и основательно к нему подготовился, даже вырыл могилу. В итоге девочку забили молотком и закопали вместе с личными вещами.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер
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