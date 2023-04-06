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6 апреля, 11:24

Треш-блогер признался в педофилии и ради просмотров довёл до слёз дочь на стриме

СК проверяет треш-блогера из Ивановской области, который на стриме ударил дочь

<p>Блогер Дмитрий Серов. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/xo4yPojratTV/436" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Хочу пожрать TV"</a></p>

Блогер Дмитрий Серов. Обложка © Telegram / "Хочу пожрать TV"

Следственный комитет России начал проверку в отношении популярного треш-блогера Дмитрия Серова из Кохмы Ивановской области, который ударил маленькую дочь во время стрима, сообщает SHOT.

Стрим Серова с дочерью и его признание в педофилии. Видео © Telegram / SHOT

Во время стрима Серов ради просмотров треснул девочку по ноге и довёл её до слёз, не позволяя уйти домой. С матерью ребёнка Серов развёлся несколько лет назад, сейчас экс-супруги живут раздельно. К слову, бывшая жена Дмитрия ранее обвиняла его в домашнем насилии, заявляя, что он якобы ломал ей нос, колено и палец. Известно, что в 2006 году Серов был судим за изнасилование. Кроме того, в своих роликах сам блогер признавался, что он педофил. По данным телеграм-канала, мужчину уже задержали.

Серов с 2016 года ведёт канал "Хочу пожрать TV" на "Ютубе", на который подписано почти миллион человек. Изначально блогер снимал контент о готовке и различных кулинарных рецептах вместе с другом, но позже тот создал собственный канал.

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Ранее МВД показало видео допроса и задержания жителя Санкт-Петербурга за "порноуроки" с маленькой падчерицей. В отношении педофила возбуждено уголовное дело, злоумышленник уже арестован.

Наталья Исакова
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