Треш-блогер признался в педофилии и ради просмотров довёл до слёз дочь на стриме

Во время стрима Серов ради просмотров треснул девочку по ноге и довёл её до слёз, не позволяя уйти домой. С матерью ребёнка Серов развёлся несколько лет назад, сейчас экс-супруги живут раздельно. К слову, бывшая жена Дмитрия ранее обвиняла его в домашнем насилии, заявляя, что он якобы ломал ей нос, колено и палец. Известно, что в 2006 году Серов был судим за изнасилование. Кроме того, в своих роликах сам блогер признавался, что он педофил. По данным телеграм-канала, мужчину уже задержали.