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3 апреля, 10:55

Заплаканный треш-блогер Стасик Кудрявый пожаловался на одиночество и отправился под арест

Суд арестовал треш-блогера Стасика Кудрявого за осквернение иконы

Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца треш-блогера Станислава Базарова, известного под псевдонимом Стасик Кудрявый, в рамках дела об оскорблении чувств верующих и создании порно.

"По ходатайству следствия Преображенским районным судом города Москвы в отношении Станислава Базарова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30.05.2023", — рассказали в ГСУ СК России по городу Москве.

Блогер Стасик Кудрявый арестован на два месяца. Видео © LIFE

Лайф пообщался с обвиняемым сразу после судебного заседания об избрании меры пресечения. Базаров спрятал глаза под пышной причёской, съёжился и начал изображать покаяние через слёзы и всхлипывания. Он долго не находил, что ответить журналисту, а потом заявил, что просто очень одинок.

"Если бы нашёлся человек, который мог бы мне помочь, я был бы рад. Но таких нет. У меня нет друзей. Все отворачиваются от меня", — сказал блогер.

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Напомним, 28 марта блогер Стасик Кудрявый разделся и осквернил икону в квартире жилого дома в подмосковном Зеленограде. Свои действия он снял на видео и выложил в телеграм-канале. Полиция задержала нарушителя. Возбуждено уголовное дело за оскорбление чувств верующих и распространение порнографии.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми
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