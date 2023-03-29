Пляски в терновом венце: Рэпер 10AGE перевоплотился в Христа для клипа и привёл в ярость верующих
Рэпера 10AGE обвинили в оскорблении чувств верующих из-за образа Христа в клипе
Рэпера 10AGE обвинили в оскорблении чувств верующих из-за образа Христа в клипе. Кадр видео © Mash
Рэпера Дмитрия Панова, выступающего под псевдонимом 10AGE, могут привлечь к ответственности по ст. 148 УК РФ за кощунственное использование в клипе образа Иисуса Христа. Заявление подал правозащитный центр "Сорок сороков", пишет Mash.
Рэпера 10AGE могут привлечь к ответственности по ст. 148 УК РФ. Видео © Mash
"Мы провели исследование, эксперт показала, что указанный исполнитель использует в своём творчестве образ Христа, использует кощунственно и неуважительно, на наш взгляд, с целью привлечения внимания", — пояснил руководитель организации Георгий Солдатов.
Певец действительно появляется в ролике с терновым венком, длинными волосами и небольшой бородой. В этом образе он то восседает на кресле-троне, то дёргается в танце. А на одном из кадров рэпер и вовсе выглядит будто на иконе, подсветка позади него создаёт а-ля нимб над головой.
Сам музыкант прикинулся, что не понимает сути обвинений. Просто давно не брился, оброс, с Христом себя не сравнивал, объяснил он Mash. Точку в деле поставит следствие, в случае подтверждения вины артисту грозит до года тюрьмы.
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