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1 марта, 16:19

​На участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову завели дело об оскорблении чувств верующих

<p>Надежда Толоконникова. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/pchikov/5433" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Павел Чиков</a></p>

Надежда Толоконникова. Обложка © Telegram / Павел Чиков

На участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову* возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По его словам, основанием для возбуждения дела стали публикации в соцсетях. Какие именно, он не уточнил.

"Уголовное дело расследует Мещанский межрайонный отдел СКР Москвы <...> Проведена серия обысков", — написал Чиков в телеграм-канале.

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Отметим, что максимальное наказание по вменяемой Толоконниковой статье — один год лишения свободы. Напомним, в 2012 году Толоконникова вместе с другими участницами Pussy Riot была осуждена за акцию в храме Христа Спасителя в Москве. Она провела в заключении один год и десять месяцев. В настоящее время активистка проживает в США.

* Признана иностранным агентом.

Наталья Исакова
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