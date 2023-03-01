​На участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову завели дело об оскорблении чувств верующих

На участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову* возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По его словам, основанием для возбуждения дела стали публикации в соцсетях. Какие именно, он не уточнил.

Отметим, что максимальное наказание по вменяемой Толоконниковой статье — один год лишения свободы. Напомним, в 2012 году Толоконникова вместе с другими участницами Pussy Riot была осуждена за акцию в храме Христа Спасителя в Москве. Она провела в заключении один год и десять месяцев. В настоящее время активистка проживает в США.