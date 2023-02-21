Суд отправил на принудительное лечение блогершу Полину Фейс за голое фото у храма в Москве
Полина Фейс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / divzda
Головинский суд Москвы назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре блогерше Полине Моругиной, известной как Полина Фейс, за фото в обнажённом виде у храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, потому что девушка страдает психическим заболеванием. Об этом сообщает ТАСС.
"Суд постановил: от уголовной ответственности Моругину освободить. Назначить ей принудительные меры медицинского характера в психиатрическом стационаре общего типа. Дальнейший контроль за её состоянием возложить на психоневродиспансер по месту жительства", — зачитала решение судья.
Как выяснилось, Моругина страдает шизотипическим личностным расстройством, поэтому не могла в момент фотосессии осознавать характер своих действий и руководить ими. Как заявляла прокурор, девушка нуждается в применении принудительных мер медицинского характера, так как опасна для общества и самой себя. Сама блогерша заявила, что не возражает против помещения её на принудительное лечение. А её мать отметила, что считает данную меру необходимой.
Напомним, 24-летняя Полина Моругина в январе 2022 года выложила в соцсети фото, где она позирует голой на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях в Москве. В отношении модели было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Позже девушка удалила снимок.