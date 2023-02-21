Суд отправил на принудительное лечение блогершу Полину Фейс за голое фото у храма в Москве

Головинский суд Москвы назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре блогерше Полине Моругиной, известной как Полина Фейс, за фото в обнажённом виде у храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, потому что девушка страдает психическим заболеванием. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил: от уголовной ответственности Моругину освободить. Назначить ей принудительные меры медицинского характера в психиатрическом стационаре общего типа. Дальнейший контроль за её состоянием возложить на психоневродиспансер по месту жительства", — зачитала решение судья.

Как выяснилось, Моругина страдает шизотипическим личностным расстройством, поэтому не могла в момент фотосессии осознавать характер своих действий и руководить ими. Как заявляла прокурор, девушка нуждается в применении принудительных мер медицинского характера, так как опасна для общества и самой себя. Сама блогерша заявила, что не возражает против помещения её на принудительное лечение. А её мать отметила, что считает данную меру необходимой.