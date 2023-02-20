"Она опасна": Блогершу могут отправить на принудительное лечение из-за обнажёнки у храма в Москве
Прокурор требует принудительного лечения для Полины Фейс из-за фотосессии у храма в Москве
Полина Фейс. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / divzda
Обвинение просит отправить на принудительное лечение блогершу Полину Моругину, известную как Полина Фейс, за фотографию в обнажённом виде у храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, потому что девушка психически нездорова. Об этом сообщает ТАСС из зала Головинского суда Москвы.
"Как установила экспертиза, Моругина страдает шизотипическим личностным расстройством, поэтому не могла в момент фотосессии осознавать характер своих действий и руководить ими. Она нуждается в применении принудительных мер медицинского характера, она опасна для общества и самой себя", — сказал прокурор.
Подсудимая не страдает наркозависимостью и объяснила суду свои действия тем, что "просто любит себя снимать" и никаких особенных целей якобы не преследовала.
Напомним, 24-летняя Полина Моругина выложила в соцсети фото, где она позирует голой на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях в Москве. Было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Модель позже удалила снимок.