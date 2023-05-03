В Петербурге блогер позвал 13-летнюю подругу на интервью, но убил и закопал в прямом эфире
В Петербурге блогер убил и закопал 13-летнюю подругу во время стрима
Блогер, который убил и закопал 13-летнюю подругу во время стрима. Обложка © Telegram / Mash на Мойке
В Санкт-Петербурге за хладнокровное убийство 13-летней школьницы задержали 16-летнего блогера и его приятельницу. Как пишет Mash на Мойке, всё произошло во время стрима, к которому парочка тщательно подготовилась.
Они заранее вырыли могилу в лесу под Парголово в Выборгском районе и пригласили туда жертву под предлогом "дать интервью в необычном месте". В итоге подростки забили девочку молотком и закопали вместе с личными вещами. Когда 1 мая школьница не вернулась домой, родители забили тревогу. Сегодня предполагаемого убийцу удалось задержать.
Ранее Лайф рассказывал о треш-стримере, который в прямом эфире избил собственную дочь. Ради просмотров он ударил её по ноге и довёл до слёз, а в другом ролике даже признался, что является педофилом. Причём в 2006 году он действительно отсидел за изнасилование несовершеннолетней. Мужчину задержали, СК начал проверку. В итоге суд его арестовал.