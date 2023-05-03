В Петербурге блогер позвал 13-летнюю подругу на интервью, но убил и закопал в прямом эфире

В Санкт-Петербурге за хладнокровное убийство 13-летней школьницы задержали 16-летнего блогера и его приятельницу. Как пишет Mash на Мойке, всё произошло во время стрима, к которому парочка тщательно подготовилась.

Они заранее вырыли могилу в лесу под Парголово в Выборгском районе и пригласили туда жертву под предлогом "дать интервью в необычном месте". В итоге подростки забили девочку молотком и закопали вместе с личными вещами. Когда 1 мая школьница не вернулась домой, родители забили тревогу. Сегодня предполагаемого убийцу удалось задержать.