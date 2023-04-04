Пушков предложил наказывать тюрьмой за треш-стримы с подростками
Пушков предложил ввести уголовное наказание за треш-стримы с несовершеннолетними
Российский сенатор Алексей Пушков предложил закрепить в Уголовном кодексе России наказание до двух лет лишения свободы или штраф до двух миллионов рублей за проведение треш-стримов с участием несовершеннолетних. Его слова приводит ТАСС.
"Речь идёт о распространении из корыстных либо хулиганских побуждений в Интернете фото и видео с изображением незаконных деяний, совершённых с особой жестокостью. Я считаю, что это справедливое наказание — штраф до одного миллиона рублей, а за привлечение к участию в треш-стримах несовершеннолетних — штраф до двух миллионов рублей или лишение свободы сроком до двух лет", — заявил парламентарий.
Пушков считает, что для прекращения практики треш-стриминга нужна статья, которая выводит это явление в отдельный состав преступления. Соответствующее предложение будет обсуждаться 4 апреля на совещании в Госдуме по регулированию треш-стриминга в России.
Ранее Лайф писал, что полиция Свердловской области забрала кота по кличке Сеня у треш-стримера, который на видео издевался над питомцем, заставляя его качать пресс. Рыжего котика спасли и доставили в дежурную часть местного отдела. Однако дело против блогера возбуждать не стали.
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