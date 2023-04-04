Пушков предложил наказывать тюрьмой за треш-стримы с подростками

Российский сенатор Алексей Пушков предложил закрепить в Уголовном кодексе России наказание до двух лет лишения свободы или штраф до двух миллионов рублей за проведение треш-стримов с участием несовершеннолетних. Его слова приводит ТАСС.

"Речь идёт о распространении из корыстных либо хулиганских побуждений в Интернете фото и видео с изображением незаконных деяний, совершённых с особой жестокостью. Я считаю, что это справедливое наказание — штраф до одного миллиона рублей, а за привлечение к участию в треш-стримах несовершеннолетних — штраф до двух миллионов рублей или лишение свободы сроком до двух лет", — заявил парламентарий.

Пушков считает, что для прекращения практики треш-стриминга нужна статья, которая выводит это явление в отдельный состав преступления. Соответствующее предложение будет обсуждаться 4 апреля на совещании в Госдуме по регулированию треш-стриминга в России.