Ивановского треш-блогера, ударившего дочь во время стрима, отправили в СИЗО

По данным телеграм-канала, в отношении 33-летнего Серова возбуждено уголовное дело по статье об истязании ребёнка. В СИЗО горе-отец останется как минимум до 5 июня.

Напомним, 6 апреля в соцсетях появилось видео, в котором Серов ради просмотров треснул дочку по ноге и довёл до слёз. Также в одном из роликов блогер утверждал, что является педофилом. Известно, что мужчина действительно в 2006 году был судим за изнасилование несовершеннолетней. В итоге Серова задержали, СК начал проверку.