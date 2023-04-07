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7 апреля, 16:00

Ивановского треш-блогера, ударившего дочь во время стрима, отправили в СИЗО

Ивановский суд арестовал треш-блогера Серова, ударившего дочь на стриме

<p>Блогер Дмитрий Серов. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/xo4yPojratTV/212" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Хочу пожрать TV"</a></p>

Блогер Дмитрий Серов. Обложка © Telegram / "Хочу пожрать TV"

Октябрьский районный суд города Иваново арестовал на два месяца треш-блогера Дмитрия Серова, ударившего дочь во время стрима, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в отношении 33-летнего Серова возбуждено уголовное дело по статье об истязании ребёнка. В СИЗО горе-отец останется как минимум до 5 июня.

Экс-жена треш-блогера прояснила ситуацию вокруг видео с издевательствами над их дочкой

Экс-жена треш-блогера прояснила ситуацию вокруг видео с издевательствами над их дочкой

Напомним, 6 апреля в соцсетях появилось видео, в котором Серов ради просмотров треснул дочку по ноге и довёл до слёз. Также в одном из роликов блогер утверждал, что является педофилом. Известно, что мужчина действительно в 2006 году был судим за изнасилование несовершеннолетней. В итоге Серова задержали, СК начал проверку.

Наталья Исакова
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