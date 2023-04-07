Ивановского треш-блогера, ударившего дочь во время стрима, отправили в СИЗО
Ивановский суд арестовал треш-блогера Серова, ударившего дочь на стриме
Блогер Дмитрий Серов. Обложка © Telegram / "Хочу пожрать TV"
Октябрьский районный суд города Иваново арестовал на два месяца треш-блогера Дмитрия Серова, ударившего дочь во время стрима, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, в отношении 33-летнего Серова возбуждено уголовное дело по статье об истязании ребёнка. В СИЗО горе-отец останется как минимум до 5 июня.
Напомним, 6 апреля в соцсетях появилось видео, в котором Серов ради просмотров треснул дочку по ноге и довёл до слёз. Также в одном из роликов блогер утверждал, что является педофилом. Известно, что мужчина действительно в 2006 году был судим за изнасилование несовершеннолетней. В итоге Серова задержали, СК начал проверку.