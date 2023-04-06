Экс-жена треш-блогера прояснила ситуацию вокруг видео с издевательствами над их дочкой

Бывшая жена популярного ивановского треш-блогера Дмитрия Серова, ударившего дочь во время стрима, рассказала, что появившийся в соцсетях видеоролик был снят ещё в 2021 году. По словам Натальи, у экс-супруга уже было судебное разбирательство по данному делу.

"Это не свежее видео, оно 2021 года. Уже два года прошло, он уже ответил. У него был суд, и по этому вопросу уже всё решилось. Я не знаю, почему по новой опубликовали", — приводит "Газета.ru" слова женщины.