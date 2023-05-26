В Госдуме нашлись противники высоких штрафов за самовыгул собак

Самовыгул животных — это "зло", однако неправильно вводить за это штраф в размере минимальной оплаты труда — минимум 16 242 рубля. Такое мнение в беседе с радио "Комсомольская правда" высказал первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в ответ на соответствующую инициативу Госдумы.

Он признался, что сам является ярым противников самовыгула, и назвал это явление "злом" — даже в маленьких населённых пунктах нашей страны. Зачастую владельцы собак отпускают питомца погулять на целый день и даже не знают, чем он всё это время занимается. Такую собаку можно легко приравнять к бездомной, подчеркнул депутат.

"Но вводить по всей стране штраф в размере минимальной оплаты труда неправильно, потому что в Москве один уровень жизни, в Республике Тыва, например, другой. И человеку потом придётся чуть ли не квартиру продать, чтобы оплатить этот штраф", — пояснил Бурматов.

Он подчеркнул, что более правильной инициативой было бы решение этой проблемы исключительно на региональном уровне.