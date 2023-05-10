Россиян предложили штрафовать за самовыгул собак

Россиян могут начать штрафовать за самовыгул собак. С соответствующим предложением выступил зампред Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, пишет газета "Известия".

Согласно его правкам к закону "Об ответственном обращении с животными", безнадзорный выгул домашних питомцев могут приравнять к их выбрасыванию на улицу и назначить штрафы в размере МРОТ — не менее 16 тыс. рублей. Как отметили в Российской кинологической федерации, выявить хозяина животного на сегодняшний день можно по чипу или клейму, однако данная мера является добровольной.

При этом недобросовестные люди, которые выкидывают тех, кого сами же приручили, вряд ли оставят на питомце свои контактные данные, отметил президент организации Владимир Голубев. По мнению Спиридонова, чтобы искоренить подобные случаи, необходимо ввести обязательное чипирование животных, в особенности собак и кошек. Депутат призвал внести соответствующую норму в законопроект, а также предложил лицензировать разведение животных, чтобы заводчики платили налоги.