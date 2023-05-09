Доброволец из кузбасского посёлка ищет хозяев 18 собакам перед уходом на фронт

Житель посёлка Ваганово Кемеровской области Антон, добровольно пожелавший отправиться в зону СВО, ищет новых хозяев для 18 собак, которых он ранее приютил. Как передаёт SHOT, до отправки на службу ему остаётся чуть более недели.

Житель Кемеровской области пытается пристроить своих подопечных перед уходом в зону СВО. Видео © T.me / SHOT

Антон признаётся, что с детства любил лошадей и собак. Вот уже четыре года он подбирает в посёлке брошенных псов и пытается найти им новый дом. До недавнего времени в его приюте находилось 35 собак, 17 из них удалось пристроить. Однако оставшимся ещё предстоит найти новых хозяев. В этом Антону помогают местные волонтёры, но желающих мало.

"Сейчас, если их всех распустить, какой-то хаос получится", — признаётся владелец приюта. Он надеется, что добрые руки удастся найти каждому его питомцу. Только в этом случае он отправится в зону СВО с лёгким сердцем.