Ветеран Великой Отечественной войны Пётр Александрович Шпанич из Кузбасса Кемеровской области очень хотел встретиться и переговорить с кем-то из участников специальной военной операции. В преддверии Дня Победы мечта фронтовика сбылась — к нему приехал доброволец Алексей Савин, который недавно вернулся из зоны СВО.

Встреча в Кемерове ветерана ВОВ и участника СВО. Видео © t.me / SHOT

"Встреча с ветераном Петром Александровичем для меня очень важна, потому что я воспитан на рассказах фронтовиков. Для меня это истинный герой, который служит примером для подражания. Они очень большой вклад сделали, чтобы мы жили", — рассказал о встрече Савин телеграм-каналу SHOT.

Солдаты разных поколений поделились историями во время службы и пожелали друг другу самого главного — мирного неба. У дома столетнего ветерана в этот день в преддверии 78-й годовщины Великой Победы прозвучали песни военных лет в исполнении оркестра.

"Он рассказал о том, что ребята стоят стойко. Что они уверены, что победа будет только за нами. Потому что такие подвиги. Есть герои. И будут герои. Это русский народ, как говорится, нельзя сломить дух", — сказал Пётр Александрович.

Ветеран пожелал сегодняшним бойцам, чтобы "их боевой дух оставался до конца, до победы", и напутствовал солдат СВО оберегать друг друга. "Как говорится: сам погибай, товарища выручай", — напомнил Пётр Александрович поговорку и рассказал, что в Великую Отечественную так и было.

Савин добавил, что сегодняшнему поколению пришлось в очередной раз воевать с мировым фашизмом. По его словам, правящая хунта Украины довела свою страну до сумасшествия и люди обезумели. Он сравнил происходящее с тем, что было в сороковые, когда Пётр Александрович и другие фронтовики сражались с Третьим рейхом, и обещал, что победа будет за нами и в этот раз.