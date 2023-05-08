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8 мая, 15:49

Великий Новгород присоединился к флешмобу "Встанем" в поддержку бойцов СВО

Жители Великого Новгорода присоединились к флешмобу "Встанем" в поддержку участников СВО, сообщается в телеграм-канале "Наш народ — патриот". Под песню "День Победы" участники акции сделали замок из рук как символ поддержки и единения.

Великий Новгород присоединился к флешмобу "Встанем" в поддержку бойцов СВО. Видео © Telegram / Наш народ — патриот

Идея флешмоба возникла после интервью 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Имчука в Геронтологическом центре Москвы. Фронтовик тогда поддержал бойцов СВО и пожелал им скорейшей победы, показав символ рукопожатия. Чтобы принять участие в патриотической акции, нужно записать короткое видеообращение к бойцам СВО и показать символ, который продемонстрировал ветеран.

Ветеран Николай Имчук. Фото © Telegram / #МЫВМЕСТЕ

Ветеран Николай Имчук. Фото © Telegram / #МЫВМЕСТЕ

Военнослужащие полигона Капустин Яр поздравили "Смуглянкой" 96-летнего ветерана

Военнослужащие полигона Капустин Яр поздравили "Смуглянкой" 96-летнего ветерана

Ранее активисты "Молодой гвардии" ДНР в преддверии Дня Победы возложили цветы к мемориалу Саур-Могила по просьбе 101-летнего ветерана из Сахалинской области Василия Андреева.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Наш народ — патриот

Наталья Исакова
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