Великий Новгород присоединился к флешмобу "Встанем" в поддержку бойцов СВО
Жители Великого Новгорода присоединились к флешмобу "Встанем" в поддержку участников СВО, сообщается в телеграм-канале "Наш народ — патриот". Под песню "День Победы" участники акции сделали замок из рук как символ поддержки и единения.
Великий Новгород присоединился к флешмобу "Встанем" в поддержку бойцов СВО. Видео © Telegram / Наш народ — патриот
Идея флешмоба возникла после интервью 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Имчука в Геронтологическом центре Москвы. Фронтовик тогда поддержал бойцов СВО и пожелал им скорейшей победы, показав символ рукопожатия. Чтобы принять участие в патриотической акции, нужно записать короткое видеообращение к бойцам СВО и показать символ, который продемонстрировал ветеран.
Ветеран Николай Имчук. Фото © Telegram / #МЫВМЕСТЕ
Ранее активисты "Молодой гвардии" ДНР в преддверии Дня Победы возложили цветы к мемориалу Саур-Могила по просьбе 101-летнего ветерана из Сахалинской области Василия Андреева.
Кадр из видео Telegram / Наш народ — патриот