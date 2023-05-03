Глава СПЧ Фадеев считает вялым действующее наказание за нападение собак на людей

Глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о необходимости ужесточения наказания за нападение собак на людей. По его словам, ответственность за жестокое обращение с животными и нападение животного на человека в российском законодательстве несоразмерны по своей тяжести.

"Сейчас наказание вялое. Нападение на человека, повлёкшее тяжкий вред здоровью, — это максимум арест до шести месяцев. Жестокое обращение с животными — до трёх лет. Но почему за нападение на человека — до шести месяцев?" — возмутился Фадеев в ходе круглого стола "Устойчивое управление дикой природой".

В то же время, по словам главы СПЧ, мест для обучения и выгула собак в городах становится меньше, а это плохо. Надо систематизировать эту работу и не лишать горожан возможности завести собаку и иметь связь с живой природой, считает Фадеев.

"Нельзя ни в коем случае лишать горожан этой возможности завести собаку, должны быть курсы, кинологи, площадки для их обучения и так далее", — добавил он.