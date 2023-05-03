Глава СПЧ Фадеев считает вялым действующее наказание за нападение собак на людей
Глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о необходимости ужесточения наказания за нападение собак на людей. По его словам, ответственность за жестокое обращение с животными и нападение животного на человека в российском законодательстве несоразмерны по своей тяжести.
"Сейчас наказание вялое. Нападение на человека, повлёкшее тяжкий вред здоровью, — это максимум арест до шести месяцев. Жестокое обращение с животными — до трёх лет. Но почему за нападение на человека — до шести месяцев?" — возмутился Фадеев в ходе круглого стола "Устойчивое управление дикой природой".
В то же время, по словам главы СПЧ, мест для обучения и выгула собак в городах становится меньше, а это плохо. Надо систематизировать эту работу и не лишать горожан возможности завести собаку и иметь связь с живой природой, считает Фадеев.
"Нельзя ни в коем случае лишать горожан этой возможности завести собаку, должны быть курсы, кинологи, площадки для их обучения и так далее", — добавил он.
Напомним, что дискуссия вокруг решения вопроса бродячих собак обострилась после страшной трагедии в Оренбурге. Там стая бездомных собак растерзала восьмилетнего мальчика во время прогулки. Школьник изо всех сил отбивался и попытался спрятаться в гаражах, но не смог убежать. Инцидент вызвал у россиян настоящий шок. В Госдуме уже обвинили в трагедии местные власти и призвали привлечь ответственных за поимку животных. А спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов после инцидента в Оренбурге предложил усыплять бродячих собак, которых после отлова не забирают из приютов.
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