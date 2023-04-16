КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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16 апреля, 12:12

Бродячие собаки растерзали ребёнка в Оренбурге

В Оренбурге школьник скончался после нападения стаи бездомных собак. Как сообщили в СК РФ по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Следственными органами СК России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, по факту гибели несовершеннолетнего в результате нападения бездомных собак", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным следствия, всё произошло сегодня около гаражного кооператива на улице Кольцевой в Промышленном районе города. Мальчик гулял недалеко от своего дома, когда на него напали животные. К сожалению, спасти его не удалось. От полученных травм он скончался на месте.

Следствие проверит действия лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории города Оренбурга, уточнили в ведомстве.

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А в Карпинске бездомная собака напала на пятиклассниц прямо во время урока физкультуры. Одна из девочек чудом уцелела: собака не прокусила её руку до крови, остался лишь синяк. Другой же повезло чуть меньше.

Обложка ©

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Николь Вербер
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