Глава посёлка в Курской области предложил делать шаурму из бездомных собак
Глава посёлка имени Карла Либкнехта Курской области Александр Туточкин предложил оригинальный способ борьбы с бездомными собаками на подведомственной территории. Недовольный селянин попросил чиновника разобраться с наболевшей проблемой, указав на растущее число пострадавших, и тот сразу дал действенный совет — продавать шаурму.
Александр Туточкин предлагает селянину необычный способ борьбы с собаками. Видео © VK / Типичный Курск
"Есть предложение: откройте шаурму — и не будет собак у нас", — предложил чиновник, заливаясь смехом.
Туточкин пояснил, что есть собак предложил в шутку. Как бороться с собаками, он также пока не решил.
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