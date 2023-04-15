Глава посёлка в Курской области предложил делать шаурму из бездомных собак

Глава посёлка имени Карла Либкнехта Курской области Александр Туточкин предложил оригинальный способ борьбы с бездомными собаками на подведомственной территории. Недовольный селянин попросил чиновника разобраться с наболевшей проблемой, указав на растущее число пострадавших, и тот сразу дал действенный совет — продавать шаурму.

Александр Туточкин предлагает селянину необычный способ борьбы с собаками. Видео © VK / Типичный Курск

"Есть предложение: откройте шаурму — и не будет собак у нас", — предложил чиновник, заливаясь смехом.

Туточкин пояснил, что есть собак предложил в шутку. Как бороться с собаками, он также пока не решил.