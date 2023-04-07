Бездомная собака напала на пятиклассниц во время урока физкультуры в Карпинске

Бездомная собака напала на учениц пятого класса во время урока физкультуры в Карпинске. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку, сообщил портал ЕАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению прав несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья, в том числе во время образовательного процесса", — говорится в сообщении.

Нападение случилось на стадионе городской школы № 6 во время уроков. В результате пострадали две ученицы. Мать одной из них рассказала, что собака не прокусила куртку её дочери, но на теле остался синяк. Другой девочке повезло меньше.