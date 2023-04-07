Бездомная собака напала на пятиклассниц во время урока физкультуры в Карпинске
Прокуратура организовала проверку после нападения собаки на школьниц под Екатеринбургом
Бездомная собака напала на учениц пятого класса во время урока физкультуры в Карпинске. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку, сообщил портал ЕАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению прав несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья, в том числе во время образовательного процесса", — говорится в сообщении.
Нападение случилось на стадионе городской школы № 6 во время уроков. В результате пострадали две ученицы. Мать одной из них рассказала, что собака не прокусила куртку её дочери, но на теле остался синяк. Другой девочке повезло меньше.
"А подругу моей дочери собака укусила до крови. Страшно даже отпускать детей в школу, не говоря уже о том, чтобы просто пускать погулять", — рассказала женщина.
Ранее в Воронеже бродячие псы напали на мальчика во дворе жилого комплекса. По факту произошедшего следователи организовали проверку.
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