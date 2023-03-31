Корги напала на школьницу и прокусила ей ногу в посёлке под Новосибирском

В коттеджном посёлке вблизи Красного Яра под Новосибирском корги напала на школьницу и прокусила ей ногу. Об этом пишет портал Ngs.ru.

Десятилетняя девочка отправилась гулять на окраину посёлка вместе с подругой. Там дети встретили заводчицу корги. Женщина была с пятью собаками — двумя взрослыми питомцами и трёмя шестимесячными щенками. Когда младшая из девочек испугалась, стала кричать и отталкивать подбежавших к ней с лаем собак, одна из них укусила её. У пострадавшей остались следы от укуса и синяки на ноге.

Травмы ребёнка после укуса корги. Фото © Ngs.ru

"Собаки были без намордников, на спущенных поводках. По словам дочки, они не слушали команд ни "ко мне", ни "фу", а хозяйка была далеко и смогла оттащить собак, только когда подошла, за поводки", — рассказал отец ребёнка.

По его словам, заводчица корги не оказала его дочери помощь и не вызвала скорую. При этом женщина даже не извинилась перед семьёй девочки. Отец ребёнка подчеркнул, что хозяйка собак отказалась решить вопрос миром и предложила мужчине написать заявление в полицию и затем решать вопрос о компенсации в суде. После происшествия девочка начала ходить к психологу. При этом заводчица собак признала, что её питомец напал на девочку. В то же время, как указывает женщина, она сразу же вызвалась успокаивать школьницу.

"После принесла ребёнку какие-то подарки, рюкзачок, блокнотики, чтобы как-то поднять ей настроение и ещё раз извиниться. Пересняла все ветеринарные паспорта собак для скорой, чтобы показать, что они все привитые и можно девочку зря не мучить", — добавила она.

В итоге отец школьницы написал заявление в полицию, а заводчица — объяснения для участкового и следователей. Мужчина требует от хозяйки корги 100 тысяч рублей для решения конфликта, но та считает эту сумму непомерно большой. Она готова заплатить столько, сколько определит суд, и возместить расходы на лечение ребёнка.