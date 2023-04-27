В Петербурге выступили против убийства бродячих псов из-за растерзанного стаей детдомовца

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок выступил против проекта федерального закона, предоставляющего регионам право усыплять агрессивных бездомных животных после трагедии с растерзанным стаей бродячих собак восьмилетним детдомовцем. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Депутат раскритиковал идею парламента Оренбургской области и предложил варианты решения проблемы бездомных псов. Четырбок уверен, что бороться нужно не со следствием, а с причиной. То есть не убивать бродячих животных, а строить приюты, вводить обязательную регистрацию, чипирование, активнее заниматься гуманным отловом.

"Проводить массовую стерилизацию, увеличивать количество бесплатных вакцин от бешенства на городских ветеринарных станциях, развивать программу пристройства животных, поддерживать добровольцев и НКО, которые занимаются этим по зову сердца", — продолжил законодатель.

По мнению депутата, нужно честно признать, что трагедии часто происходят не по причине отсутствия закона об усыплении животных, а потому что "на местах недоработали, кто-то недоглядел, бездействовал и халатно относился к своей работе". Если с этим разобраться, можно думать и о поправках в законе, считает Четырбок.

Депутат также уверен, что питомники не должны располагаться в квартирах. Концепцию будущего законопроекта о требованиях к содержанию и выгулу домашних животных в ЗакСе Петербурга рассмотрят завтра.

"Наша задача — разработать чёткие и понятные правила, постараться найти консенсус между теми, у кого есть питомцы, и теми, у кого их нет", — заключил Четырбок.