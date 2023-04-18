КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 12:41

Мальчик из Оренбурга рассказал, как криком спасся от нападения бродячих собак

Юный житель Оренбурга, где стая бездомных собак растерзала восьмилетнего мальчика во время прогулки, рассказал, как в ноябре 2022 года тоже пережил нападение бродячих псов. Ребёнок возвращался из школы и, увидев трёх свирепых хвостатых, решил пойти по другой дороге, но там его ждали ещё двое.

"Одна [из них] начала на меня лаять и бежать. Я испугался и побежал к частному сектору и кричал: "Спасите! Помогите!" — рассказал школьник телеканалу "Звезда".

На крики вышел мужчина, который отогнал агрессивных псов и тем самым спас ребёнка.

В Госдуме предложили изменить закон об отлове бездомных животных

В Госдуме предложили изменить закон об отлове бездомных животных

Лайф напоминает, что обсуждение этой проблемы вновь активизировалось после того, как в апреле 2023 года в Оренбурге стая бездомных собак растерзала ребёнка. Погибшим оказался воспитанник детского дома. Мальчик отбивался и попытался спрятаться в гаражах, но не смог убежать. После этой трагедии спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил усыплять бродячих собак, которых после отлова не забирают из приютов. По делу о гибели ребёнка задержан первый подозреваемый.

Обложка ©

ТАСС / Лев Федосеев

Никита Осипов
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