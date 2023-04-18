Мальчик из Оренбурга рассказал, как криком спасся от нападения бродячих собак

Юный житель Оренбурга, где стая бездомных собак растерзала восьмилетнего мальчика во время прогулки, рассказал, как в ноябре 2022 года тоже пережил нападение бродячих псов. Ребёнок возвращался из школы и, увидев трёх свирепых хвостатых, решил пойти по другой дороге, но там его ждали ещё двое.