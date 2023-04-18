Задержан первый подозреваемый по делу о гибели мальчика после нападения собак в Оренбурге

В Оренбурге правоохранители задержали начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города после гибели мальчика из-за нападения бездомных собак. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Оренбургской области.

Там отметили, что следователи и криминалисты провели обыски в управлении ЖКХ администрации города и автономной некоммерческой организации "Мы нашли вам друга". Правоохранители изъяли документацию, которая касается отлова бездомных животных. Вместе с тем они допрашивают свидетелей, включая главу Администрации Оренбурга и его первого заместителя.

"По результатам проведённых обысков в качестве подозреваемого задержан начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Оренбурга, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека". — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении.

Следователи направили в суд ходатайство об избрании в отношении начальника управления ЖКХ меры пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве также отметили, что уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел. Все необходимые меры принимаются для объективного и всестороннего установления обстоятельств инцидента. Также по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина доклад о ходе расследования представлен в центральный аппарат ведомства.