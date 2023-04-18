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18 апреля, 08:08

Задержан первый подозреваемый по делу о гибели мальчика после нападения собак в Оренбурге

В Оренбурге задержали главу управления ЖКХ после нападения собак на мальчика

В Оренбурге правоохранители задержали начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города после гибели мальчика из-за нападения бездомных собак. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Оренбургской области.

Там отметили, что следователи и криминалисты провели обыски в управлении ЖКХ администрации города и автономной некоммерческой организации "Мы нашли вам друга". Правоохранители изъяли документацию, которая касается отлова бездомных животных. Вместе с тем они допрашивают свидетелей, включая главу Администрации Оренбурга и его первого заместителя.

"По результатам проведённых обысков в качестве подозреваемого задержан начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Оренбурга, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека". — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении.

Следователи направили в суд ходатайство об избрании в отношении начальника управления ЖКХ меры пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве также отметили, что уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел. Все необходимые меры принимаются для объективного и всестороннего установления обстоятельств инцидента. Также по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина доклад о ходе расследования представлен в центральный аппарат ведомства.

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Ранее в Оренбурге произошла страшная трагедия. Там стая бездомных собак растерзала восьмилетнего мальчика во время прогулки. Ребёнок изо всех сил отбивался и попытался спрятаться в гаражах, но не смог убежать. Погибшим оказался воспитанник детского дома. Инцидент вызвал у россиян настоящий шок. В Госдуме уже обвинили в трагедии местные власти и призвали привлечь ответственных за поимку животных. Также губернатор региона потребовал отловить бродячих псов.

Обложка ©

ТАСС / "Бизнес Online" / Алексей Белкин

Светлана Оперук
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