Иванов предложил усыплять бродячих собак, которых не забирают из приютов
Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов после инцидента в Оренбурге предложил усыплять бродячих собак, которых после отлова не забирают из приютов.
"Надо быть реалистом. <...> Скажу страшную вещь: такие собаки должны гуманно умертвляться", — заявил Иванов.
Он отметил, что животных действительно нужно отлавливать, размещать в приютах, публиковать фотографии и характеристики, чтобы их забирали домой все заинтересованные. Однако ситуацию с хвостатыми, за которыми никто не приезжает, необходимо менять. Иванов отметил, что усыпление — вынужденная мера, благодаря которой в будущем уменьшится количество бездомных собак, так как они больше не будут бродить по улицам и убивать людей.
Накануне в Оренбурге произошла страшная трагедия. Там стая бездомных собак растерзала восьмилетнего мальчика во время прогулки. Школьник изо всех сил отбивался и попытался спрятаться в гаражах, но не смог убежать. Инцидент вызвал у россиян настоящий шок. В Госдуме уже обвинили в трагедии местные власти и призвали привлечь ответственных за поимку животных. Также губернатор региона потребовал отловить бродячих псов.
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