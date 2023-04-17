Иванов предложил усыплять бродячих собак, которых не забирают из приютов

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов после инцидента в Оренбурге предложил усыплять бродячих собак, которых после отлова не забирают из приютов.

"Надо быть реалистом. <...> Скажу страшную вещь: такие собаки должны гуманно умертвляться", — заявил Иванов.

Он отметил, что животных действительно нужно отлавливать, размещать в приютах, публиковать фотографии и характеристики, чтобы их забирали домой все заинтересованные. Однако ситуацию с хвостатыми, за которыми никто не приезжает, необходимо менять. Иванов отметил, что усыпление — вынужденная мера, благодаря которой в будущем уменьшится количество бездомных собак, так как они больше не будут бродить по улицам и убивать людей.