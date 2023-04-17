Растерзанный бродячими псами мальчик из Оренбурга оказался детдомовцем

Восьмилетний мальчик, которого загрызли бродячие собаки в Оренбурге, оказался воспитанником детского дома. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, второклассника взяли под опеку в 2019 году. Его опекунша работает медсестрой в Госпитале ветеранов войн, а опекун — фрезеровщик на заводе. По факту трагедии возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".