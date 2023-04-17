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17 апреля, 07:57

Растерзанный бродячими псами мальчик из Оренбурга оказался детдомовцем

<p>Место, где бродячие собаки загрызли ребёнка. Обложка © СУ СКР по Оренбургской области</p>

Место, где бродячие собаки загрызли ребёнка. Обложка © СУ СКР по Оренбургской области

Восьмилетний мальчик, которого загрызли бродячие собаки в Оренбурге, оказался воспитанником детского дома. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, второклассника взяли под опеку в 2019 году. Его опекунша работает медсестрой в Госпитале ветеранов войн, а опекун — фрезеровщик на заводе. По факту трагедии возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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Напомним, накануне в Оренбурге стая бездомных собак растерзала восьмилетнего мальчика. Он попытался спрятаться от животных в гаражах, но не успел. В Госдуме возложили вину за трагедию на местные власти и призвали привлечь ответственных за поимку животных. Губернатор Оренбургской области потребовал отловить бродячих псов.

Никита Никонов
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