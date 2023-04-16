В Думе возложили на власти Оренбурга вину в гибели растерзанного бродячими псами ребёнка

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов потребовал привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к отлову бездомных собак и не выполнивших добросовестно свои обязанности. Об этом он сказал "Газете.ru", комментируя гибель школьника в Оренбурге.

"Если вопрос касается животных без владельцев, то уголовное дело заводится в отношении должностных лиц, которые не выполнили свои функции по регулированию численности безнадзорных животных. Потому что, если эти собаки не имеют владельцев и являются агрессивными, их по действующему закону на улицах быть не должно. Они должны находиться в приюте", — пояснил парламентарий.

Депутат напомнил, что у регионов широкие полномочия по работе с бездомными животными, поэтому если городские власти бездействовали, то налицо преступная халатность и причинение смерти по неосторожности. Бурматов также предложил выяснить, куда уходили деньги, направленные бюджетом для отлова бродячих собак.

По его словам, часто чиновники отодвигают проблему уличных животных на второй план. Поэтому нужно "максимально жёстко" наказать всех причастных к трагедии, чтобы это стало уроком. Депутат добавил, что во многих регионах сегодня заводятся уголовные дела по факту нападения беспризорных дворняг.

"Должны быть привлечены к уголовной ответственности, не дисциплинарной, не административной, а уголовной ответственности все должностные лица, в функции которых входят задачи по регулированию численности безнадзорных животных", — резюмировал он.