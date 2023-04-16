Глава Оренбуржья дал поручение из-за растерзанного бродячими псами мальчика

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил соболезнования родным и близким мальчика, растерзанного сегодня стаей бездомных собак. Он назвал эту страшную трагедию "болью, которую невозможно передать".

В связи с этим Паслер поручил главам муниципалитетов отловить всех бездомных собак на подведомственной территории. Он напомнил, что данный вопрос — персональная ответственность каждого из них.

"Сейчас всем главам муниципалитетов необходимо ещё раз незамедлительно провести обследование территорий, отловить всех безнадзорных неучтённых собак. Опираться стоит и на информацию от жителей. Напоминаю о персональной ответственности каждого главы, ведь речь идёт о безопасности людей", — написал он в своём телеграм-канале.

Глава региона признал, что предусмотренных сегодня законодательством мер для борьбы с бездомными собаками недостаточно, хоть ежегодно выделяемые областью на данные цели суммы и увеличиваются. Так, чипирование не является гарантом их безопасности, и в регионе были зафиксированы случаи нападений со стороны выпущенных на волю животных.