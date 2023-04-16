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16 апреля, 17:50

Глава Оренбуржья дал поручение из-за растерзанного бродячими псами мальчика

Губернатор Оренбуржья поручил отловить всех бездомных собак после гибели ребёнка

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил соболезнования родным и близким мальчика, растерзанного сегодня стаей бездомных собак. Он назвал эту страшную трагедию "болью, которую невозможно передать".

В связи с этим Паслер поручил главам муниципалитетов отловить всех бездомных собак на подведомственной территории. Он напомнил, что данный вопрос — персональная ответственность каждого из них.

"Сейчас всем главам муниципалитетов необходимо ещё раз незамедлительно провести обследование территорий, отловить всех безнадзорных неучтённых собак. Опираться стоит и на информацию от жителей. Напоминаю о персональной ответственности каждого главы, ведь речь идёт о безопасности людей", написал он в своём телеграм-канале.

Глава региона признал, что предусмотренных сегодня законодательством мер для борьбы с бездомными собаками недостаточно, хоть ежегодно выделяемые областью на данные цели суммы и увеличиваются. Так, чипирование не является гарантом их безопасности, и в регионе были зафиксированы случаи нападений со стороны выпущенных на волю животных.

В Воронеже бродячие псы напали на мальчика во дворе жилого комплекса

В Воронеже бродячие псы напали на мальчика во дворе жилого комплекса

Напомним, сегодня в Оренбурге стая бездомных собак растерзала восьмилетнего мальчика. Он попытался спрятаться от животных в гаражах, но не успел. Личность погибшего установили, с его родными уже связались. Заведено уголовное дело. В Госдуме возложили вину за трагедию на местные власти и призвали привлечь ответственных за отлов животных.

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Матвей Константинов
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