В Госдуме предложили изменить закон об отлове бездомных животных

В РФ при губернаторах нужно создавать общественные советы, которые будут заниматься вопросами бездомных собак. Об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Ярослав Нилов о борьбе с бездомными собаками. Видео © LIFE

По его словам, этот вопрос очень чувствительный и требует особого внимания. Для этого нужно тесное взаимодействие властей и зоозащитников, чтобы совместить гуманный подход и исключить нападение животных на людей.

"При каждом губернаторе нужно создать общественный совет, куда включить общественников, кинологов, ветеринарных врачей, экспертов, правоохранительные органы, представителей власти", — сказал депутат.

Он также считает, что отловом собак зачастую занимаются "компании-гастролёры", которые очень плохо осваивают выделенные деньги и исчезают. По мнению политика, доля вины есть и на людях, которые сначала заводят опасных породистых животных, а после выкидывают их на улицу. Нилов убеждён, что нужны и изменения в законе, который плохо работает, но это необходимо делать сбалансированно.