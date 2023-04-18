В Госдуме предложили изменить закон об отлове бездомных животных
В Госдуме предложили ввести общественные советы по борьбе с бездомными собаками
В РФ при губернаторах нужно создавать общественные советы, которые будут заниматься вопросами бездомных собак. Об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Ярослав Нилов о борьбе с бездомными собаками. Видео © LIFE
По его словам, этот вопрос очень чувствительный и требует особого внимания. Для этого нужно тесное взаимодействие властей и зоозащитников, чтобы совместить гуманный подход и исключить нападение животных на людей.
"При каждом губернаторе нужно создать общественный совет, куда включить общественников, кинологов, ветеринарных врачей, экспертов, правоохранительные органы, представителей власти", — сказал депутат.
Он также считает, что отловом собак зачастую занимаются "компании-гастролёры", которые очень плохо осваивают выделенные деньги и исчезают. По мнению политика, доля вины есть и на людях, которые сначала заводят опасных породистых животных, а после выкидывают их на улицу. Нилов убеждён, что нужны и изменения в законе, который плохо работает, но это необходимо делать сбалансированно.
"Там есть свои тонкости, и вот именно общественный контроль усиленный позволил бы более качественно реализовывать те программы, которые есть, и делать так, чтобы деньги работали с большей отдачей", — указал депутат.
Ранее в Оренбурге стая бездомных собак растерзала восьмилетнего мальчика во время прогулки. Погибшим оказался воспитанник детского дома. Ребёнок отбивался и попытался спрятаться в гаражах, но не смог убежать. После этой трагедии спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил усыплять бродячих собак, которых после отлова не забирают из приютов.
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