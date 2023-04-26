Эксперт увидел "напускную гуманность" в спорах об усыплении бездомных собак
Политолог Гращенков: Проблему бродячих собак не решат ни отстрелы, ни приюты
Вопрос регуляции бездомных собак не решается ни усыплением, ни заключением всех агрессивных бездомных животных в приюты. Таким мнением поделился в эфире радио "Комсомольская правда" политолог, гендиректор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков.
По его словам, оба варианта будут для животных мучением.
"Это вопрос такой напускной гуманности. То есть, получается, вот мы очень гуманны, потому что мы как бы против отстрелов, но при этом как бы вот придите, посмотрите на собаку в клетке. Да, там, где их пять штук сидят и грызут друг друга", — сказал Гращенков.
"Приюты не строили, отлова не было": Депутат заявил, что в Оренбурге закон о бездомных собаках не работал
Напомним, что дискуссия вокруг решения вопроса бродячих собак обострилась после страшной трагедии в Оренбурге. Там стая бездомных собак растерзала восьмилетнего мальчика во время прогулки. Школьник изо всех сил отбивался и попытался спрятаться в гаражах, но не смог убежать. Инцидент вызвал у россиян настоящий шок. В Госдуме уже обвинили в трагедии местные власти и призвали привлечь ответственных за поимку животных. А спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов после инцидента в Оренбурге предложил усыплять бродячих собак, которых после отлова не забирают из приютов.
ТАСС / Дмитрий Рогулин