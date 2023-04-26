Эксперт увидел "напускную гуманность" в спорах об усыплении бездомных собак

Вопрос регуляции бездомных собак не решается ни усыплением, ни заключением всех агрессивных бездомных животных в приюты. Таким мнением поделился в эфире радио "Комсомольская правда" политолог, гендиректор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков.

По его словам, оба варианта будут для животных мучением.

"Это вопрос такой напускной гуманности. То есть, получается, вот мы очень гуманны, потому что мы как бы против отстрелов, но при этом как бы вот придите, посмотрите на собаку в клетке. Да, там, где их пять штук сидят и грызут друг друга", — сказал Гращенков.