Депутат заявил, что в Оренбурге закон о бездомных собаках не работал
Депутат Госдумы Бурматов: В Оренбурге игнорировали закон об отлове животных
В Оренбурге саботировали закон об обращении с безнадзорными животными, и это привело к трагедии со смертью ребёнка. Так считает автор закона — депутат Госдумы Владимир Бурматов.
Владимир Бурматов заявил о саботаже закона об отлове безнадзорных животных в Оренбурге. Видео © LIFE
"Закон надо применять. Мы видим, что в Оренбурге он не применялся. Просто он саботировался, его не использовали. Приюты не строили, отлова не было, на обращения граждан не реагировали, на предписания прокуратуры не реагировали, деньги на это не выделяли и так далее", — заявил он Лайфу.
Депутат добавил, что трагедия с мальчиком — это не первый подобный случай в Оренбурге. По его словам, больше года назад несколько бездомных собак напали на девочку, она осталась жива. После этого в городе ничего не изменилось в лучшую сторону. Не был построен ни один муниципальный приют, также не была организована нормальная работа по отлову безнадзорных животных. Бурматов указал, что за год жители Оренбурга оставили около 750 жалоб на бездомных животных.
Половина из напавших на мальчика собак была с бирками, отметил депутат. Это значит, что кто-то принял необоснованное решение выпустить агрессивных животных из приюта, хотя закон предписывает этого не делать.
Ранее в Оренбурге стая бездомных собак растерзала восьмилетнего мальчика во время прогулки. Погибшим оказался воспитанник детского дома. Ребёнок отбивался, но не смог убежать. После трагедии задержали начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил усыплять бродячих собак, которых после отлова не забирают из приютов. Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ввести общественные советы по борьбе с бездомными собаками.
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