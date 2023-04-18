В Оренбурге саботировали закон об обращении с безнадзорными животными, и это привело к трагедии со смертью ребёнка. Так считает автор закона — депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Владимир Бурматов заявил о саботаже закона об отлове безнадзорных животных в Оренбурге. Видео © LIFE

"Закон надо применять. Мы видим, что в Оренбурге он не применялся. Просто он саботировался, его не использовали. Приюты не строили, отлова не было, на обращения граждан не реагировали, на предписания прокуратуры не реагировали, деньги на это не выделяли и так далее", — заявил он Лайфу.

Депутат добавил, что трагедия с мальчиком — это не первый подобный случай в Оренбурге. По его словам, больше года назад несколько бездомных собак напали на девочку, она осталась жива. После этого в городе ничего не изменилось в лучшую сторону. Не был построен ни один муниципальный приют, также не была организована нормальная работа по отлову безнадзорных животных. Бурматов указал, что за год жители Оренбурга оставили около 750 жалоб на бездомных животных.