В Госдуме намерены блокировать новые штрафы для собачников

Госдума вряд ли поддержит подготовленные депутатом Александром Спиридоновым поправки к закону "Об ответственном обращении с животными", которые подразумевают взимание штрафа с владельца за самовыгул питомца. Дело в том, что это уже прописано в самом законе, заявил RT первый замглавы Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Поправки не будут поддержаны коллегами, потому что сегодня возможность установления штрафов и запрета самовыгула уже есть", — сказал парламентарий.

К тому же региональным властям все полномочия по закону были переданы ещё год назад. Депутат подчеркнул, что регионы получили возможность запрещать самовыгул, потому что это действительно стало проблемой.

"После многих нападений собак на людей потом выясняется, что это животные, у которых есть владельцы. Просто хозяева у них безголовые и за ними не следят, а потом происходят трагедии. <...> По данным Минприроды, многие регионы [этими полномочиями] воспользовались", — добавил Бурматов.

Однако идею введения регистрации животных депутат полностью поддерживает, и это "опять-таки полномочия, которые надо отдать субъектам РФ". Согласно этой поправке, все животные будут наперечёт, и такие полномочия, возможно, будут переданы регионам уже в этом году.