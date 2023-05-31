В Курске спасатели 10 минут держали девушку голыми руками на высоте 15-го этажа

В Курске спасатели уберегли девушку, которая решила совершить "необдуманный поступок". Они на протяжении десяти минут удерживали её руками на высоте 15-го этажа. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт, он опубликовал видео с места инцидента.

Девушку спасли от падения с 15 этажа. Видео © Telegram / Роман Старовойт

"Сегодня на проспекте Победы спасатели и пожарные спасли девушку: не дали ей совершить необдуманный поступок на высоте 15-го этажа. Более десяти минут они на руках удерживали её, решающие минуты борьбы за жизнь девушки сохранились на видео", — написал глава региона.

Судя по опубликованным кадрам, спасатели работали из окон сразу двух квартир. Одни пытались затащить девушку в окно, а другие, этажом ниже, страховали. В какой-то момент удалось подтянуть её и втянуть в окно под одобрительные крики очевидцев.

Старовойт рассказал, что нагрудными знаками "За верность долгу и мужество" будут награждены спасатели Аварийно-спасательной службы Комитета региональной безопасности Михаил Радский и Александр Панов. А медалями "За заслуги перед Курской областью" II степени наградят пожарных 8-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России Артёма Асеева, Евгения Петинова и Максима Щеглова.