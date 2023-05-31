В Казани спасли мужчину, у которого 16 раз останавливалось сердце

В Казани у 49-летнего мужчины 16 раз останавливалось сердце. Спасли его врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Как уточняется, пациент почувствовал боль в сердце, когда забирал ребёнка из школы. Он заехал в ближайшую районную амбулаторию, где ему оказали первую медицинскую помощь. После этого мужчину на карете скорой помощи увезли в РКБ.

"В приёмном покое у казанца пропало давление и ритм, потребовалась реанимация. Медики быстро оказали всю реанимационную помощь и завезли его в операционную. Мужчину пришлось реанимировать шестнадцать раз, в том числе во время операции, каждый раз используя дефибриллятор", — говорится в сообщении.

Пациенту сделали стентирование (рентгенохирургическая операция с малым доступом), установили два стента. В больнице он провёл неделю. Жителя Казани уже выписали, его состояние оценивается как удовлетворительное.