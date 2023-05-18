Семилетняя девочка два года была единорогом, но подмосковные врачи всё "испортили"
В Подмосковье врачи извлекли обломок игрушечного рога изо лба семилетней девочки
Рог игрушечного единорога, которой извлекли врачи изо лба ребёнка. Обложка © Фото предоставлено Лайфу
В Московской области врачи удалили инородный предмет изо лба семилетней девочки, с которым она проходила два года. Об этом Лайфу сообщила детский хирург Видновской больницы Виктория Жиронкина.
В медучреждение обратились родители ребёнка с жалобами на уплотнение на лбу на месте травмы, которую она получила ранее, упав на пластмассовую игрушку в виде единорога. Родители обработали рану, а потом использовали противорубцовый гель. Со временем всё зажило, но уплотнение никуда не делось. В ходе осмотра и диагностики врачи выяснили, что во лбу девочки находится инородное тело, которым оказался рог игрушки. Было принято решение о проведении операции.
"Во время вмешательства диагноз полностью подтвердился: инородное тело оказалось рогом единорога. <...> Юная пациентка в тот же день ушла домой с аккуратным послеоперационным рубчиком и унесла на память часть злополучной игрушки", — заключила Жиронкина.
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