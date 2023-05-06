Врач красноярского регбийного клуба "Красный Яр" спас девочку на борту самолёта

Врач регбийного клуба "Красный Яр" Алексей Криштоп помог девочке, которой стало плохо во время рейса Красноярск – Москва. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Всё произошло 4 мая, когда на борту самолёта маленькой пассажирке стало плохо. В салоне оказался врач, сопровождавший спортсменов на игру в столице. Он осмотрел ребёнка и оказал необходимую помощь.

"Мама девочки допустила ошибку. Она подумала, что ребёнка просто тошнит. Зачем-то попросила у бортпроводников солёной воды, чего нельзя было делать. Когда я подошёл к ребёнку, то увидел, что юный пассажир очень бледный. На борту не смогли померить давление, и я воспользовался своим тонометром, также замерил пульс", — пояснил врач.

У девочки Криштоп диагностировал нарушение сердечного ритма, а также предположил, что у ребёнка сердечная недостаточность. Доктор дал ребёнку лекарства, чтобы купировать приступ. После помощи девочка пришла в себя, а затем уснула. По словам врача, весь оставшийся полёт он наблюдал за состоянием и уже в Москве побеседовал с бригадой скорой помощи, дал необходимые рекомендации, в частности оперативно сделать электрокардиограмму.