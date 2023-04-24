Врач рассказала, как правильно ухаживать за кожей во время авиаперелёта

Перелёты являются стрессом не только для психики человека, но и для его кожи. Перепады давления негативно сказываются на сосудах, что приводит к отёчности ног и пальцев рук. Как позаботиться о себе в воздухе, в беседе с Лайфом рассказала дерматовенеролог Наталия Жовтан. Причём прежде всего следует обратить внимание на "предполётную подготовку". Так, перед полётом эксперт советует нанести увлажняющую маску.

"Перед полётом обязательно увлажнить кожу, нанести увлажняющую маску. Это может быть в ночь перед перелётом. Позаботиться о том, чтобы с собой в салоне была небольшая тревел-косметичка. Нам не нужно много средств. Нужно, чтобы средства были эффективными. Конечно же, раскладывать в салоне самолёта набор юного косметолога не стоит, но использовать очищающие средства можно в виде специальных салфеток для снятия макияжа или термальной, мицеллярной воды для снятия макияжа", — рассказала Жовтан.

По её словам, очищать кожу надо ватными дисками, далее можно промокнуть салфеткой и нанести под глаза патчи. Перед полётом не стоит употреблять алкоголь и кофе. Также не рекомендуется делать косметические процедуры. А во время рейса не стоит забывать о креме для рук. Кроме того, специалист советует использовать бальзам для губ, так как это очень нежная и деликатная зона.