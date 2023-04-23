Косметолог перечислила самые эффективные средства от чёрных точек

Избавиться навсегда от чёрных точек на коже не получится, если сальные железы от природы имею широкий выводной проток. Об этом рассказала "Газете.ru" рассказала дерматолог клиники "Рассвет" Вера Воронина.

"Обычно чёрные точки представляют собой потемневший из-за окисления секрет сальных желёз. В таком случае пилинги и чистки могут временно избавить от чёрных точек — как только секрет желёз накопится в протоках, всё вернётся к изначальному состоянию", — отметила она.

По её словам, лучше выбирать ультразвуковую чистку лица, потому что эта процедура меньше всего травмирует кожу, а в домашних условиях подойдут средства с бензоилпероксидом и кислотами. Но в случае если выводной проток сальных желёз имеет внушительную ширину, то избавиться от точек вряд ли получится. Изменить этот параметр невозможно даже лазерной шлифовкой, потому что он у каждого человека заложен с рождения, подчеркнула Воронина.