"Бабушкины методы": Косметолог опровергла миф о пользе зубной пасты при борьбе с прыщами

Некоторые россияне отказываются от косметических процедур и ухаживают за кожей народными средствами. Люди верят в их эффективность, даже не подозревая о том, что наносят себе вред. Распространённым является, в частности, использование зубной пасты для подсушивания прыщей. При этом косметолог клиники Miss Magnet beauty clinic Анна Айдарова призывает отказаться от такого самолечения.

"В состав зубной пасты действительно входят подсушивающие ингредиенты: пищевая сода, перекись водорода, спирт, ментол и цинк. Но я не рекомендую заниматься самолечением. Можно сделать себе только хуже. Тем более что сейчас есть множество косметических процедур, которые намного полезнее и эффективнее, чем бабушкины методы", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

Её коллега Ксения Мартынова добавила, что использование кубиков льда для протирания лица может усилить лимфоток, улучшить кровообращение и уменьшить отёки, но подойдёт этот метод не всем. Так, от него лучше отказаться при куперозе, чувствительной коже или холодовой аллергии. Специалист также призвала не делать на основе соды и лимонной кислоты скрабы и маски.

"Пищевая сода разрушает защитный барьер кожи, что может стать причиной появления воспалений и шелушения. Лимонная кислота агрессивно воздействует на эпидермис, её неправильное применение в домашних условиях может привести к появлению пигментации и даже ожогов", — рассказала косметолог.

Не оставила без внимания эксперт и использование натуральных сливок для ухода за кожей век. По словам Мартыновой, этот молочный продукт может закупорить поры и повысить отёчность.