Врач перечислила шесть противопоказаний к уколам ботокса

Несмотря на высокий спрос, инъекции ботокса подходят далеко не всем. Поэтому перед записью на омолаживающую процедуру следует исключить наличие всех противопоказаний. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала косметолог Елена Калимуллина.

Косметолог назвала шесть противопоказаний к уколам ботокса. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Противопоказания, как правило, общие — это хронические заболевания в стадии декомпенсации, острые заболевания, беременность, лактация, онкологические заболевания и индивидуальная непереносимость", — перечислила медик.

Специалист отметила, что чаще всего инъекции делают в зоны межбровья, лба и в область вокруг глаз, но, конечно же, врач принимает решение, исходя из состояния кожи и активности мимики пациента.