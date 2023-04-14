Врач перечислила шесть противопоказаний к уколам ботокса
Врач Калимуллина: Ботокс противопоказан при беременности и онкологии
Несмотря на высокий спрос, инъекции ботокса подходят далеко не всем. Поэтому перед записью на омолаживающую процедуру следует исключить наличие всех противопоказаний. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала косметолог Елена Калимуллина.
Косметолог назвала шесть противопоказаний к уколам ботокса. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
"Противопоказания, как правило, общие — это хронические заболевания в стадии декомпенсации, острые заболевания, беременность, лактация, онкологические заболевания и индивидуальная непереносимость", — перечислила медик.
Специалист отметила, что чаще всего инъекции делают в зоны межбровья, лба и в область вокруг глаз, но, конечно же, врач принимает решение, исходя из состояния кожи и активности мимики пациента.
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