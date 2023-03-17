Названы 4 проблемы, от которых избавит ботокс
Пластический хирург Моргачев назвал проблемы, от которых поможет избавиться ботокс
Ботокс является одним из популярных методов борьбы с возрастными изменениями, от которых в наше время спешат избавиться как женщины, так и мужчины. Однако к его помощи также прибегают и при наличии других проблем, рассказал в беседе с Лайфом пластический хирург Павел Моргачев.
"Ботулотоксин с момента его открытия использовался для лечения разных заболеваний, вызывающих гипертонус мышц. Через некоторое время после открытия его свойств на вооружение его взяли и косметологи с пластическими хирургами", — пояснил врач.
По словам эксперта, вводя препарат в область мышц, например мимических, обладающих повышенной активностью, можно добиться разглаживания морщин. Благодаря такой простой и быстрой процедуре можно получить стабильный омолаживающий результат на долгое время.
Кроме того, в ходе коррекции были открыты и неочевидные свойства этого препарата. Например, в зоне инъекции уменьшается выделение пота — так лечат гипергидроз. Также при введении препарата в жевательные мышцы получилось вылечить людей от бруксизма. После этого у них больше не было скрежета зубов.
"Препарат обладает свойством лечения головной боли, триггером которой нередко является гипертонус мышц. При введении препарата в область межбровья нередко получается снизить частоту приступов головной боли или вообще от неё избавиться на момент лечения", — добавил Моргачев.
При этом встречаются случаи, когда от инъекции ботокса лучше отказаться. Особенно это касается периода заболеваний, которые сопровождаются местными проявлениями, в том числе высыпаниями. У ботулотоксина чаще всего нет побочных эффектов, однако также лучше учитывать и индивидуальную непереносимость.
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