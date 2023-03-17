Названы 4 проблемы, от которых избавит ботокс

Ботокс является одним из популярных методов борьбы с возрастными изменениями, от которых в наше время спешат избавиться как женщины, так и мужчины. Однако к его помощи также прибегают и при наличии других проблем, рассказал в беседе с Лайфом пластический хирург Павел Моргачев.

"Ботулотоксин с момента его открытия использовался для лечения разных заболеваний, вызывающих гипертонус мышц. Через некоторое время после открытия его свойств на вооружение его взяли и косметологи с пластическими хирургами", — пояснил врач.

По словам эксперта, вводя препарат в область мышц, например мимических, обладающих повышенной активностью, можно добиться разглаживания морщин. Благодаря такой простой и быстрой процедуре можно получить стабильный омолаживающий результат на долгое время.

Кроме того, в ходе коррекции были открыты и неочевидные свойства этого препарата. Например, в зоне инъекции уменьшается выделение пота — так лечат гипергидроз. Также при введении препарата в жевательные мышцы получилось вылечить людей от бруксизма. После этого у них больше не было скрежета зубов.

"Препарат обладает свойством лечения головной боли, триггером которой нередко является гипертонус мышц. При введении препарата в область межбровья нередко получается снизить частоту приступов головной боли или вообще от неё избавиться на момент лечения", — добавил Моргачев.