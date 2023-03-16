Врач рассказала, какие процедуры помогут избавиться от "колец Венеры" на шее

"Кольца Венеры" — чаще всего возрастные изменения, выражающиеся в складках или заломах на шее. По словам врача – дерматолога-косметолога Натэлы Гришиной, у молодых пациентов явление возникает из-за генетической предрасположенности или особого строения платизмы — тонкой мышцы шеи. Причём с течением лет проблема может лишь усугубляться и чаще всего из-за неправильной осанки.

"Когда задняя стенка мышцы шеи спазмирована, а положение передней стенки шеи, наоборот, в расслабленном состоянии — платизма вплетается в кожу и создаётся эффект заломов. У морщин становится более выраженный рельеф и появляется глубокое дно. Также с возрастом ухудшается тонус кожи, происходит потеря коллагена и гиалуроновой кислоты", — пояснила специалист в беседе с РИА ФАН.

Гришина добавила, что нехватка последних двух элементов приводит к тому, что кожа выглядит недостаточно упругой, эластичной и утрачивает способность сопротивляться гипертонусу мышц шеи. Также влияние оказывает положение тела при использовании смартфонов и планшетов.

По словам специалиста, "кольца Венеры" можно исправить, для чего достаточно лишь желания и выбора из нескольких методов. Первый — лазерный термолиз (или шлифовка): фракционный лазер способствует испарению влаги и микротравмированию кожи, что приводит к регенерации и стимуляции выработки эластиновых, коллагеновых волокон и гиалуроновой кислоты.

"Таким образом, фибробласты — дермальные клетки, получают некий сигнал для того, чтобы более активно синтезировать данные структуры. В принципе, основная задача аппаратных методик — стимуляция работы фибробластов для усиления пролиферации или синтеза коллагеновых и эластиновых волокон, а также гиалуроновой кислоты", — добавила дерматолог.

Другой, не менее интересный способ, — плазмотерапия. Суть процедуры заключается в заборе у пациента венозной крови специальными вакуумными пробирками. Далее они центрифугируются, в результате чего происходит фракционирование плазмы от эритроцитов. Уже в ней содержатся тромбоциты, содержащие естественные факторы роста, что стимулирует рецепторы фибробластов на работу и более качественный синтез недостающих компонентов.

Одной из самых популярных методик является нитевой лифтинг: с помощью нитей различной конфигурации и толщины происходит армирование шеи, что приводит к улучшению качества кожи и её состояния. Однако есть и другие способы вернуть шее прежний вид.

Так, существует игольчатый RF-лифтинг (радиочастотный), фотоомоложение (или IPL-технология — многочисленные растяжки кожи), контурная пластика с помощью филеров, "бланширование" (введение гиалуроновой кислоты или филера микродозами папульно), мезотерапевтический "коктейль" (курс микроинъекций), биоревитализация, а также ботулинотерапия.