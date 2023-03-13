Медик назвал основных врагов красивого овала лица

Одними из самых главных врагов красивого овала лица являются птоз кожи и слабые мышцы. Об этом рассказал дерматолог и хирург-косметолог Денис Груздев, который перечислил четыре основные причины изменения контура лица в худшую сторону.

Он пояснил, что при птозе опускаются мягкие ткани, после чего теряются чёткие очертания овала лица, а подкожные мышцы шеи тянут вниз.

"Как правило, они выражены у стройных девушек, которые ходят в спортзал, качают пресс, но не придерживают голову руками, напрягая подкожную мышцу шеи", — сказал специалист в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Ещё один негативный фактор — лишний объём подкожно-жировой клетчатки в области подбородка. Многие люди считают, что это критерий лишнего веса, но врач заверил: это обусловлено генетикой. Четвёртым врагом красивого овала лица косметолог назвал слабость мышц, которые выстилают дно рта. Чтобы их тонизировать, нужно делать специальные упражнения.