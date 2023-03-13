Врач рассказала, как сохранить красоту и здоровье кожи рук

За кожей рук необходимо ухаживать так же бережно, как и за кожей лица: увлажнять и защищать от вредного воздействия. Об этом в беседе с Лайфом рассказала кандидат медицинских наук, врач-косметолог Раиса Дарсигова.

Кандидат медицинских наук, врач-косметолог Раиса Дарсигова. Фото предоставлено Лайфу

По словам эксперта, коже рук нужна особая защита, поскольку на неё влияют различные внешние факторы: вода, тепло, холод и лучи солнца. Кроме того, на ней отражаются и гормональные изменения в организме.

"Ручки нужно постоянно защищать. В холодное время надевать перчатки ежедневно, обязательно увлажнять очень хорошо. Если какие-то бьюти-уходы — прекрасно. В холодное время помогают парафиновые ванночки. Если идёт гиперпигментация, то хорошо крем с ретинолом", — отметила врач.

Косметолог рекомендовала всегда защищать руки от воздействия ультрафиолета. Для более глубокого лечения или избавления от морщин Дарсигова посоветовала вводить в кожу гиалуроновую кислоту. Но по поводу этой процедуры нужно заранее проконсультироваться со специалистом.