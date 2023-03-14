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14 марта, 11:46

Хирург рассказал, когда не стоит делать инъекции ботокса

Пластический хирург Моргачев предостерёг от уколов ботокса во время болезни

В периоды заболеваний под кожу противопоказано вводить ботокс, особенно это касается высыпаний и других подобных проявлений. Об этом рассказал пластический хирург Павел Моргачев.

"Вводить препарат не рекомендуется в период заболеваний, особенно сопровождающихся местными проявлениями. Например, герпетическими высыпаниями. Стоит учитывать индивидуальную непереносимость компонентов, хотя это бывает очень и очень редко, — отметил он в беседе с News.ru.

Медик уточнил, что у ботулотоксина чаще всего нет побочных эффектов, может быть только индивидуальная непереносимость. Но и этого можно избежать при соблюдении рекомендаций специалистов.

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По словам пластического хирурга, увлажнённая кожа меньше всего склонна к образованию морщин. Потому на ранних этапах до появления проблем он посоветовал обратить внимание на инъекции гиалуроновой кислоты, которая достаточно быстро распространяется в тканях.

Ранее заведующий отделением пластической хирургии ФНКЦ ФМБА России Виктор Щербинин рассказал, как появляется "вдовий ("бычий") горб" и как от него избавиться.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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