Хирург рассказал, когда не стоит делать инъекции ботокса

В периоды заболеваний под кожу противопоказано вводить ботокс, особенно это касается высыпаний и других подобных проявлений. Об этом рассказал пластический хирург Павел Моргачев.

"Вводить препарат не рекомендуется в период заболеваний, особенно сопровождающихся местными проявлениями. Например, герпетическими высыпаниями. Стоит учитывать индивидуальную непереносимость компонентов, хотя это бывает очень и очень редко, — отметил он в беседе с News.ru.

Медик уточнил, что у ботулотоксина чаще всего нет побочных эффектов, может быть только индивидуальная непереносимость. Но и этого можно избежать при соблюдении рекомендаций специалистов.

По словам пластического хирурга, увлажнённая кожа меньше всего склонна к образованию морщин. Потому на ранних этапах до появления проблем он посоветовал обратить внимание на инъекции гиалуроновой кислоты, которая достаточно быстро распространяется в тканях.