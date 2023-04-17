Врач объяснила, что делать при повреждении родинки

Травмированную родинку нужно обязательно показать врачу, потому что она может оказаться злокачественным образованием. Об этом "Газете.ru" рассказала дерматолог, врач-косметолог "СМ-Косметология" Кристина Тогоева.

"Обработать место травматизации раствором антисептика. Записаться на приём к врачу: дерматологу, хирургу или онкологу. Специалист проведёт осмотр с помощью дерматоскопа, определит характер повреждения, тип новообразования", — объяснила она.

Затем доктор назначит противовоспалительную терапию или предложит удалить родинку, если к этому будут показания. В последнем случае её следует отправить на гистологическое исследование после процедуры. Тогоева добавила, что чаще всего травмируются родинки, возвышающиеся над поверхностью кожи или находящиеся в зоне роста волос.