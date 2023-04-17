Врач объяснила, что делать при повреждении родинки
Врач Тогоева рассказала, что повреждённую родинку нельзя лечить самостоятельно
Травмированную родинку нужно обязательно показать врачу, потому что она может оказаться злокачественным образованием. Об этом "Газете.ru" рассказала дерматолог, врач-косметолог "СМ-Косметология" Кристина Тогоева.
"Обработать место травматизации раствором антисептика. Записаться на приём к врачу: дерматологу, хирургу или онкологу. Специалист проведёт осмотр с помощью дерматоскопа, определит характер повреждения, тип новообразования", — объяснила она.
Затем доктор назначит противовоспалительную терапию или предложит удалить родинку, если к этому будут показания. В последнем случае её следует отправить на гистологическое исследование после процедуры. Тогоева добавила, что чаще всего травмируются родинки, возвышающиеся над поверхностью кожи или находящиеся в зоне роста волос.
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