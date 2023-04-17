Кровотечение из носа оказалось ранним симптомом рака

Кровотечение из носа может сигнализировать о целом ряде заболеваний, предупредил отоларинголог Владимир Зайцев. В первую очередь среди возможных причин он выделил искривление носовой перегородки, что характеризуется пересыханием слизистой и образованием на ней кровоточащей корочки.

"Из-за субатрофии и атрофии слизистой оболочки на уровне всей перегородки носа слизистая тоже сохнет, и, как следствие, происходит кровотечение. Если у человека повышенное артериальное давление, артериальная гипертензия или гипертония, то давление поднимается вспышками и нос начинает кровить", — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Другой причиной может оказаться банальная привычка ковыряться в носу, которая также вызывает образование корочки. Ещё носовое кровотечение может сигнализировать о нарушении свёртываемости крови, её заболеваниях и даже онкологии, а также быть побочным эффектом от препаратов, назначаемых кардиологами после операций на сердце.

"Патологии на уровне черепной коробки, головного мозга тоже дают кровотечения", — предупредил Зайцев.