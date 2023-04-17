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17 апреля, 15:13

Кровотечение из носа оказалось ранним симптомом рака

Лор Зайцев назвал кровотечение из носа одним из симптомов онкологии

Кровотечение из носа может сигнализировать о целом ряде заболеваний, предупредил отоларинголог Владимир Зайцев. В первую очередь среди возможных причин он выделил искривление носовой перегородки, что характеризуется пересыханием слизистой и образованием на ней кровоточащей корочки.

"Из-за субатрофии и атрофии слизистой оболочки на уровне всей перегородки носа слизистая тоже сохнет, и, как следствие, происходит кровотечение. Если у человека повышенное артериальное давление, артериальная гипертензия или гипертония, то давление поднимается вспышками и нос начинает кровить", сказал он в беседе с NEWS.ru.

Другой причиной может оказаться банальная привычка ковыряться в носу, которая также вызывает образование корочки. Ещё носовое кровотечение может сигнализировать о нарушении свёртываемости крови, её заболеваниях и даже онкологии, а также быть побочным эффектом от препаратов, назначаемых кардиологами после операций на сердце.

"Патологии на уровне черепной коробки, головного мозга тоже дают кровотечения", предупредил Зайцев.

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Ранее Владимир Зайцев предупредил любителей выдавливать прыщи на носу о риске смерти. Дело в кровяных сосудах, которые находятся в этой части тела и напрямую соединены с головным мозгом. Если же фурункул на носу уже в стадии нагноения, то выход один — хирургическое вмешательство.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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